الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: الشركة المتحدة ظهر كبير لنا فى المعركة الإعلامية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دور الشركة في دعم الإعلام المصري، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال "الطاهري"، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "دي إم سي"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف خلف القنوات والمواقع ورجال الرأي المصريين في المعركة الإعلامية، وتعتبر ظهرًا كبيرًا لهم.

وأشار إلى أن القنوات الإقليمية الكبرى تحاول الاستحواذ على المشاهد المصري؛ لأنه يمثل الكتلة الأكبر في المنطقة، ولذلك فإنه يسعى لجعل المواطن المصري يشاهد شاشة القاهرة الإخبارية التي أصبحت مصدرًا للأخبار في زمن قصير.

التحديات الإقليمية الإعلام المصري الشركة المتحدة أحمد الطاهري إسعاد يونس صاحبة السعادة

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