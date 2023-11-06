عوض الغنام: تحول كبير في معبر رفح بعد دخول المصابين والأجانب من غزة

تحدث عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، عن الوضع في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مؤكدا أنه شهد تحولا كبيرا في اليومين الأخيرين، بعد أن تمكنت سيارات الإسعاف من نقل عدد من المصابين والجرحى من القطاع إلى الجانب المصري لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى خروج بعض الأجانب الذين كانوا عالقين في غزة بسبب الحرب.

وقال "الغنام" في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن هذا التحول يعد إنجازا هاما، نظرا لأن القطاع كان يتعرض لقصف مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفيات والوحدات الصحية وتسبب في تدميرها بالكامل، ما حال دون وصول المصابين إلى الرعاية الطبية الكافية.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر الدولي لعب دورًا مهمًا في تأمين عملية نقل المصابين والأجانب، حيث رافق سيارات الإسعاف منذ انطلاقها من غزة حتى وصولها إلى معبر رفح، وهو ما زاد من شعورهم بالأمان والاطمئنان، خاصة وأن سيارات الإسعاف كانت تتعرض للخطر في ظل القصف العشوائي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية دخول وخروج المصابين والأجانب، وأن هناك سيارات تنتظر في معبر رفح لنقلهم إلى القاهرة أو العريش، سواء برًا أو جوًا، وفقًا لحالتهم الصحية ورغبتهم.

وأكد أن الوضع في غزة ما زال مأساويًا ومحزنًا، وأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل أشكال الدعم والمساندة من العالم العربي والإسلامي والدولي، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوقهم ويهدد حياتهم.