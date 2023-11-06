السفير محمد حجازى: تصريح إسرائيل بشأن استخدام قنبلة ذرية مختل وغير سياسى

اعتبر السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بإمكانية استخدام قنبلة ذرية في غزة هو انعكاس للغل والحقد الداخلي لدى الإسرائيليين، وأنه تصريح مختل وغير سياسي.

وقال حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، إن هناك تواطؤا حادا من الغرب وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية مع العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي بالكامل ترك هذا المشهد غير الأخلاقي يحدث دون معارضة أو احتجاج.

ودعا حجازي، إلى تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة هذا العدوان الظالم والمجرم.