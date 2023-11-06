الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يلتقي وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني

وزير السياحة يلتقي
وزير السياحة يلتقي وزير الإعلام والسياحة البريطاني

التقى احمد عيسي وزير السياحة والآثار اليوم، مع Sir John Whittingdale وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة المتحدة. وذلك علي هامش مشاركتك في بورصة لندن للسياحة 

وقد شارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في لندن،  يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

وقد استعرض  أحمد عيسى، خلال اللقاء، معدلات  الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، مؤكدًا على أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحي المصري حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة لمصر والتي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى الجهود والتنسيق المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني من خلال السفارة البريطانية في مصر في شتى المجالات.

كما تحدث  أحمد عيسى عن جهود الوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، بجانب حرصها على الارتقاء بكفاءة ومهارات العنصر البشري بصناعة السياحة في مصر بما يساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهي أحد محاور الاستراتيطية الوطنية لتنمية السياحة بها.

وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث فى القمة الوزارية المنعقدة على هامش فعاليات بورصة لندن

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تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023

أبرز المستجدات والإجراءات السياحية 

واستعرض أيضًا أبرز المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بالتجربة السياحية في عدد من أهم المزارات السياحية والأثرية مثل منطقة هضبة أهرامات الجيزة.

وأشار الوزير أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتشجيع وتنمية الاستثمارات السياحية ولاسيما في مجال الغرف الفندقية من خلال إطلاق مجموعة حزم من حوافز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني عن استعداد الجانب البريطاني لتقديم كافة سبل الدعم  والتعاون للجانب المصري، مؤكدًا على استعدادهم أيضًا للتعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات التي يقترحها الجانب المصري لتعزيز جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة السياحية بمصر.

جدير بالذكر أن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم، عقب افتتاحه للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023)، بالمشاركة في القمة الوزارية التى نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر(WTTC) وبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM)، وذلك تحت عنوان تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم Transforming Tourism through Youth and Education.
كما قام، بعقد مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

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