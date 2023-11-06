الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى وفاته.. أبرز أعمال الفنان الراحل هيثم زكي

هيثم زكي
هيثم زكي

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الشاب هيثم زكي، هو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد.

بدايته الفنية كانت 2006 مع فيلم حليم وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتوفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا.

مشواره الفني

بدأ مشواره الفني 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، كما شارك في بطولة:

حليم 2005_2006

البلياتشو 2007

كف القمر 2011

نقطة دم 2011

سكر مر 2016

الكنز 2017

الجماعة 2010 - ضيف شرف

دوران شبرا 2011

الصفعة 2012

إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف

السبع وصايا 2014

استاذ ورئيس قسم 2015

مصاعب الغربة 2015 - تحت الإعداد

كلبش 2 2018

علامة استفهام 2019

حياته

ولد في مدينة القاهرة عاش وحيدا ومات وحيدا هكذا كانت قصة حياته، رحلت والدته فتولى جده وجدته رعايته، إلا أنهما رحلا واحدًا تلو الآخر، وكان وقتها يبلغ من العمر 14 عامًا، لتنتقل مسؤوليته إلى خاله هشام فؤاد. 

غير أن الأمر لم يدم سوى عامين بعدما رحل خاله، حيث كان هيثم في السادسة عشرة من عمره لينتقل للعيش مع والده، وظل مع والده لـ5 سنوات ثم رحل وترك هيثم وهو في الـ21 من عمره.

الراحل هيثم زكي أحمد زكي هالة فؤاد فيلم حليم البلياتشو

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