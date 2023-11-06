الطريق إلى الإتحادية.. حملة السيسى تبدأ جولاتها بزيارة «القومى للمرأة»

بدأت حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أولى جولاتها الخارجية بزيارة المجلس القومى للمرأة، حيث التقى المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، بحضور عضوات وأعضاء المجلس ومقررات فروع المجلس بالمحافظات.

وثمّن «فوزى» دور المجلس فى الحرص على توعية المرأة بممارسة حقوقها، خاصة المدنية والسياسية، وتمكين المرأة فى كل المحافظات، مشيدًا بدور المرأة الفعّال فى المجتمع وأنها ضربت أروع الأمثلة فى المشاركة فى كل استحقاق وانتخاب. وأشار إلى أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا، والذى يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى، فقد تقلّدت المرأة المناصب القيادية فى عهده، وتم استحداث آليات تشجيعية وتحفيزية تعكس الإرادة السياسية القوية نحو هذا الاتجاه.

وقال: «من هذا المنطلق تُرجمت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرأة إلى سياسات وتشريعات وإجراءات تنفيذية تقوم بها كل الجهات، وتضمن الدستور أكثر من ٢٠ مادة تناولت موضوعات تمس المرأة بشكل مباشر، مثل المساواة وتجريم العنف، وتم تنظيم المجلس القومى للمرأة بقانون منحه الصلاحيات والاستقلال المطلوب»، مؤكدًا أن حملة المرشح الرئاسى على استعداد تام لتتلقى بكل سرور مقترحات ومتطلبات أعضاء المجلس وسيدات مصر.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسى بالحملة، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس رغبة المرشح فى وضع المرأة المصرية فى صدارة رؤيته الانتخابية، وأن المجلس يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وأكدت أن المرأة تعيش عصرها الذهبى فى التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على كل المستويات، مشيدة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة»، وأن المجلس، فضلًا عن اهتمامه بالتمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة، يهتم أيضًا بالتوعية، خصوصًا بالاستحقاقات الدستورية التى نص عليها الدستور والقانون.

وقالت: «المجلس يحرص على مشاركة السيدات وأسرهن فى العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطنى وأخلاقى، لأنهن سيجنين ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهن بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة»، مشيرة إلى أن نِسب تصويت المرأة دائمًا ما تكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانها بدورها فى الدولة.

وأشارت إلى أن المجلس أطلق حملة «بلدى أمانة» التى وصلت إلى ملايين السيدات، وهى تهدف، بجانب التوعية بعدم الانسياق وراء الشائعات، لزيادة الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية، كما تضمنت الحملة طرق الأبواب وعقد الندوات وتقديم التوعية القانونية.

وفى نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور حول التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وكيفية تجاوزها، ورؤية المرشح الرئاسى فى كل المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

الأحزاب: فعاليات لدعم المرشح فى المحافظات

تستعد عدة أحزاب سياسية لتنفيذ خطط شاملة وضعتها لحشد الدعم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد غد الخميس، الموافق ٩ نوفمبر الجارى.

ووفقًا لما كشفته قيادات هذه الأحزاب، لـ«الدستور»، تتضمن خطط الدعم: تنظيم لقاءات جماهيرية فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع كل أمانات الأحزاب فى المحافظات، والتركيز فيها على شرح إنجازات الرئيس السيسى، مع توعية الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وعدم الاستماع لدعوات المقاطعة.

وعقدت الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن» اجتماعًا لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية، وسبل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الاستحقاق، خاصة مع قرب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

شارك فى الاجتماع كل من: أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، وعبدالهادى القصبى وحسام الخولى، نائبا رئيس الحزب، إلى جانب الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

وعرض «عبدالجواد»، خلال الاجتماع، جدول المؤتمرات التى ستنظمها الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن» فى مختلف محافظات الجمهورية، خلال فترة الدعاية الانتخابية، بحضور جميع أعضاء الأمانة، مؤكدًا قدرة الحزب على حشد ملايين الناخبين فى جميع المحافظات.

وطرح الحضور عددًا من المقترحات لدعم رؤية حزب «مستقبل وطن» فى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والآليات التنظيمية لتحقيقها، على رأسها تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم الحزب، وتستند إلى مسئوليته الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وعقد حزب «الجيل» مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى محافظة سوهاج، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الموقف المصرى ضد العدوان الوحشى لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إن شعبية الرئيس عادت كما كانت يوم قاد ثورة الشعب ضد مخطط الفوضى الخلاقة الأمريكى فى ٣٠ يونيو و٣ يوليو ٢٠١٣، معتبرًا أنها أصبحت أكثر من ٩٨٪ وتزداد يومًا بعد يوم.

وأضاف «الشهابى»: «أى مواطن شريف لو سأل نفسه، خلف الستارة قبل التصويت، من يصلح الآن لقيادة مصر، فى ظل هذه التحديات؟ ستكون الإجابة لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لذلك نعلن دعمنا ووقوفنا معه يوم التصويت، لتولى فترة رئاسية جديدة».

وقال طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، إن الحزب فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تحركاته على الأرض لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.