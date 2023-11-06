الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع الجهود المتواصلة لآليات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

اعمال محافظة القاهرة
اعمال محافظة القاهرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعتها الدورية لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي،  في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة،  بضرورة التصدي والقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط وازالة كافة المخالفات في المهد واصلت الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية جهودها بالتنسيق مع فرق المتابعة الميدانية ومسئول منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية، تم رصد ومعاينة واستكمال الإجراءات طبقا للمنظومة بعدد من أحياء المنطقة في إطار جهودها اليومية، بحي التبين والمعصرة والبساتين والمقطم الى جانب تعديات بشارع ٢٠٦ بنطاق حي المعادي وبكفر العلو  وترعة الخشاب بحلوان الى جانب القيام بازالة في المهد بحوض الملاحة على مساحة قيراط ونصف حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض حيث تم ازالتها حتى مستوى سطح الأرض.  

وفي نفس السياق، لمتابعة ورصد المخالفات تم ازاله في المهد بالعنوان  ٣٩ شارع ٨١ تقاطع ش ١٧ بحي المعادي والمخالفة عبارة عن أعمال بناء في الردود والسور وتمت الإزالةو مصادرة المعدات المستخدمة في حضور مهندس التنظيم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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إزالة تعديات محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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