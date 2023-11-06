الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

المؤتمر الصحفي لمهرجان
المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والمقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري وتحمل الدورة الجديدة شعار “المسرح من اجل الانسانية”.

ويحضر المؤتمر كلًا من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانة ريم أحمد، والفنان طه خليفة،والفنان محمد صلاح آدم.

وتضم أعضاء اللجنة العليا للمهرجان كل من الفنان  الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح مهرجان شرم الشيخ الدولي نادر عباسي سميرة محسن

مواد متعلقة

أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسي يختتم جولته الموسيقية بأوبرا الإسكندرية.. غدًا

مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى بالإسبانى ميجيل تاراباجا فى ورشة عمل فنية

"صوت وصورة" ح 17: مخطط نجلاء بدر وابنيها لتشويه سمعة حنان مطاوع

عرض فيلم "مقاهى وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

وفاء عامر عن "أولاد الحاج متولى": لا علاقة له بعائلة الحاج متولى

جمعية المؤلفين ترفض أي استغلال لنشيد بلادي بلادي

فريق "كتف قانونى" يتبرع لصالح الهلال الأحمر دعمًا لفلسطين

أوركسترا "تشايكوفسكي" الروسية تجري البروفة النهائية قبل الحفلات الموسيقية على مسارح الأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

محمد الباز يكتب: مراوغة الثعالب.. كيف أعادت إسرائيل خطة التوطين إلى مسرح العمليات فى غزة؟

الصليب الأحمر يرافق قافلة سيارات إسعاف من غزة إلى معبر رفح

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

مجازرهم مستمرة فى لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

التعاون الثقافي الصيني: لمحة إنسانية في مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

د.محمد كمال

مستقبل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟