مواطن: الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ويثق في قرارات الرئيس (فيديو)

أعلن قطاع كبير من المصريين دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقائنا من عدوان إسرائيلي غاشم.

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وقال "علاء سليمان" أحد المواطنين إن القيادة السياسية في مصر على دراية كاملة بجميع المخططات الصهيونية وتعرف كيف تتعامل معهم، لذلك يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب على قطاع عزة وقتل الآلاف من الأطفال والنساء بدم بارد أمام أعين العالم.

وأضاف، أنه ضد تهجير الأهالي من عزة إلى الأراضي الفلسطينية مما فيه من خطر كبير على أمن مصر القومي وإنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد، لذلك يؤيد ويوافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التهجير.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".