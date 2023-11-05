الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل مصرى: فلسطين قضيتى وسيناء أرض مصرية (فيديو)

طفل مصري
طفل مصري

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقاؤنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين عن دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

مواطن يمنى: حكمة الرئيس السيسى أفسدت مخطط تصفية قضية فلسطين (فيديو)

مواطن يمنى: مصر أكثر دولة داعمة للقضية الفلسطينية (فيديو)

 

وقال الطفل "نور الدين" إنه رأى مشاهد من الحرب والقتلى في غزة، ويريد فقط أن تقف الدول العربية بجانب بعضها البعض لنصرة الأطفال في غزة، وحماية المدنيين من الإبادة والقصف، وذكر أنه يدعم القضية الفلسطينية ويشعر بالحزن الشديد عندما يرى الأطفال وهم قتلى.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على علم كبير بمخطط جيش الاحتلال لذلك رفض التهجير، والشعب المصري يرفض فكرة التهجير وينصر القضية الفلسطينية حتى نسترد الأرض ويذهب المُحتلون إلى قبورهم.    

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

وأطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعت إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكًا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، عن أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية، و23 مليونًا للرعاية الصحية، و21 مليونًا للمياه والنظافة، و18 مليونًا للحماية، و11 مليونًا للتعليم.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية عدوان إسرائيلي الحرب

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