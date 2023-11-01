الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يمنى: مصر أكثر دولة داعمة للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن يمني
مواطن يمني

رسّخ المواطنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته التي يتخذها لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

 

مواطن: مصر تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة المساعدات للفلسطينيين

مواطن: السيسى يدعم موقف الفلسطينيين فى حقهم للتحرر من الاحتلال

 

وقال "عبدالله" مواطن يمني، إنه يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر الوقف بجانب الأهالي في فلسطين بعدما تعرضوا للقصف والقتل والإبادة الجماعية، وذكر أن دور مصر كان مشرفا جدًا بعدما أرسل المساعدات الغذائية والعلاجية للأهالي في فلسطين .

وأضاف، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب جميعهم لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تأخذ قرارات اتجاه القضية الفلسطينية ودائما تدعم الأهالي في فلسطين.  

 

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

كانت نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

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