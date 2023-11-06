مواطن: الشعب المصري يوافق على قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد المواطنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته التي يتخذها لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ياسر الطويل أحد المواطنين، إن الشعب المصري بأكمله يثق في قرارات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث أن الرئيس رفض تهجير الأهالي من غزة إلى سيناء لحماية الأمن القومي، وعدم قتل أو إنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف أن الشعب المصري يثق في قرارات القيادة السياسية اتجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.