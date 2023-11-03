مواطن: فلسطين قضية إنسانية ومصر دائمًا داعمة لأشقائها

قال أحد المواطنين ويدعى محمد عماد الدين إن القضية الفلسطينية قبل أن تكون قضية عربية فهي قضية إنسانية، وما يحدث من اعتداءات من قبل الكيان المحتل في المواطنون المدنيون في قطاع غزة هي جرائم حرب، يشاهدها العالم بأثره على الهواء مباشرة، رغم أن الاحتلال يعتمد على الزيف والخداع والبروباجندا فإن الكثير من المواطنون في العالم بأسرة يعرفون حقيقته السيئة خاصة خلال الفترة الماضية وما شاهدوه من قصف للمباني والمستشفيات والملاجئ الإنسانية ومنع كافة مقومات الحياة عن المواطنين في القطاع.

وأضاف خلال تقرير مصور أعدته "الدستور" لرصد أراء المواطنين في الشارع المصري أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تهجير أهل غزة إلى سيناء هو تصفية للقضية الفلسطينية وأحداث نكبة جديدة للفلسطينيين وهو أمر لم يحدث ويقف المصريون شعبا وقيادة أمام هذا المخطط ولن نسمح له أن يمر أبدًا.

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".