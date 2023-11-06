الاحتلال: استهدفنا قيادي بحماس ومن بين المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر

قال جيش الاحتلال، الاثنين، إن أحد قادة حماس، الذي يُعتقد أنه من بين الذين أمروا بهجمات 7 أكتوبر في إسرائيل قُتل ليلًا في غارة جوية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وذكرت الصحيفة أن قائد حماس يدعى "وائل عاصفا"، قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة حماس التابعة للواء المعسكرات المركزية.

وقالت الصحيفة إنه قُتل في غارة جوية مستهدفة شنتها القوات الجوية الإسرائيلية ليلة الأحد، بناءً على معلومات قدمتها وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية شين بيت ومديرية المخابرات العسكرية.

اقرأ أيضًا:

حماس: أوقعنا خسائر كبيرة بصفوف العدو وسنبقى شوكة فى حلق الاحتلال

وقال جيش الاحتلال إن آصفا سُجن من 1992 إلى عام 1998 لتورطه في هجمات إرهابية ضد مجتمعات إسرائيلية وأفراد في الجيش الإسرائيلي، وكان أحد الذين ساعدوا في التخطيط للهجوم وأمر مقاتلي حماس بالخروج من قطاع غزة إلى إسرائيل في الشهر الماضي.

حماس تكشف قصف إسرائيلي لـ"غزة" بـ35 ألف طن من المتفجرات

وفي وقت سابق من اليوم، قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء التصعيد.

أضاف حمدان، في مؤتمر صحفي في بيروت:“أسقط الاحتلال 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.. هذا أفضل من استخدام القنبلة النووية”.

كما كشف حمدان، عن استهداف الاحتلال نظام الألواح الشمسية في مبنى بمجمع الشفاء في مدينة غزة، حيث استهدف القصف، الطابق الأخير في مستشفى القدس بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.