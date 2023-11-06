ارتفاع عدد قتلى فرنسا فى هجوم حماس على إسرائيل لـ40

أعلنت فرنسا، الإثنين، ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين في هجمات حماس بإسرائيل إلى 40 شخصًا.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة أسوشيتد برس في موقع غارة جوية في منطقة الأمل المكتظة بالسكان بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أنهم رأوا مقتل شخصين على الأقل وانتشال صبي في سن المراهقة من تحت الأنقاض.

قال أحد السكان المحليين، سليمان الفقعاوي وهو يتوقف للحظات من الحفر الجماعي: “لم يكن هناك بالغون، وكان المنزل مليئًا بالأطفال”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تم انتشال الصبي حيا من تحت الأنقاض، وهو يتألم من الألم، وكان جسده مغطى بالكامل بالسخام والغبار. وسرعان ما تم وضعه على نقالة ونقله لتلقي العلاج.

وتقع مدينة خان يونس في منطقة غزة حيث أمر الجيش الإسرائيلي الناس بالإجلاء إليها. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 10,000 فلسطيني قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وقامت لورا كادار بلاجمان بزيارة موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا حيث اختبأت داخل كرفان لمدة ست ساعات مع زوجها وأصدقائها في 7 أكتوبر.

وتروي في تقرير الفيديو هذا كيف حاول مقاتلو حماس اقتحام الشاحنة: “في هذه المرحلة قلنا جميعًا وداعًا لبعضنا البعض”، كما زار نعوم ألون الموقع بحثًا عن السيارة التي قادتها صديقته إلى الحدث قبل أن يتم احتجازه كرهينة.

ودعا ألون الحكومة الإسرائيلية المحتلة إلى بذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح المحتجزين، بمن في ذلك تبادل السجناء مع السجناء الفلسطينيين، “دعوت أن أموت سريعًا”، ناجٍ يعود إلى موقع المهرجان الإسرائيلي حيث هاجمت حماس.