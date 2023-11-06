الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بـ 6 مبادرات.. كيف ترجمت "التخطيط" اهتمام الدولة برواد الأعمال والشركات الناشئة؟

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

يتصدر ملف ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة قائمة أولويات عمل الحكومة وفى القلب منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى أعطت دفعة كبيرة لمجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى ظل التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة المجال أمام الأفكار الريادة المبتكرة لدخول السوق المصرى.

إطلاق برامج الماجستير المهنى 

ترجمت أولى خطوات هذا التوجه بإطلاق الوزارة لمشروع "رواد 2030"، نهاية عام 2017، بهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، بالشراكة مع جهات دولية ومحلية لتنفيذ برامج دعم وتأهيل رواد الأعمال فيما عرف ببرامج الماجستير المهنى بالتعاون مع  جامعة كامبريدج والجامعة الأمريكية وعدد من البنوك المصرية.

"القومي للحوكمة" يطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

منحة المليون ريادى

أطلقت بعد ذلك منحة المليون ريادي بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، عبر منصة تتيح حزمة كبيرة من البرامج المتعلقة بريادة الأعمال بثلاث لغات العربية، الانجليزية، ولغة الإشارة، وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول الى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال، حيث استفاد من تلك الحملة ما يقرب من 50 ألف متدرب وذلك بمعدل نحو 378 محاضرة تدريبية.

برنامج رائدات 2030

كما تم إطلاق برنامج رائدات 2030، بالتعاون مع مؤسسة انتربرنيل، والذي يمثل مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية وتوفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن وتطويرها، وتم تخرج 400 سيدة من هذه المسرعة خلال عام 2022.

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"التخطيط القومى" يفتتح فعاليات برنامج الشهادة الاحترافية فى ريادة الأعمال والابتكار الرقمى

حملة ابدأ مستقبلك للطلاب

حرصت وزارة التخطيط على توسيع مظلة المشروع لتشمل طلاب المدارس والجامعات تحت مظلة حملة ابدأ مستقبلك التى تغطى 14 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية وأكثر من 300 مدرسة.

إطلاق عدد من حاضنات الأعمال

اهتمت الوزارة أيضًا بمجال حاضنات الأعمال، فقد تم إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لدعم وخدمة ذوي الهمم بطريقة أكثر احترافية ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ريادية.

إطلاق مركز ريادة الأعمال 

وفى يونيو 2023، حولت وزارة التخطيط مشروع رواد 2030 إلى ما يسمى بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار برئاسة الدكتورة هبة زكى، أحد أبرز المتخصصين في مجال ريادة الأعمال في مصر.

ومؤخرًا أطلق المعهد القومى للحوكمة الذراع التدريبية للوزارة، موقع إلكترونى لمركز مصر بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار ودعم التحول لاقتصاد المعرفة من خلال ‎تمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة ريادية ممكنة تساعد على تسريع النمو الاقتصادي في مصر.

وزارة التخطيط ريادة الأعمال مركز مصر لريادة الأعمال مشروع رواد 2030 رواد الأعمال

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