الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعد على مساحة 1200 متر مربع في بسيون بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد إسلام النجار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 


استمرار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة

وشدد رئيس مركز ومدينه بسيون، على استمرار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإزالة كافة صور التعديات وفى ذلك الاطار قامت قوة برئاسة رئيس مركز ومدينة بسيون وبحضور نائبه ومسئول الإزالات بالوحدة ووجود قوة امنية تم إزالة تندة حديدية على مساحة ١٤٠٠متر فى نطاق وحدة قرانشو بطريق  بسيون.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

الأراضي الزراعية تندة حديدية وحدة قرانشو محافظ الغربية المخالف

مواد متعلقة

"زراعة الغربية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

رحمي: لا مكان للعشوائيات ولا المناطق غير المخططة بالغربية

ضبط 49 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بسوق منشية عبد المنعم رياض بالمحلة

عميد "طب طنطا": الأطباء يتسابقون على العمل فى المستشفيات الميدانية

ضبط تاجر مخدرات "خطير" في كفر الزيات

بالشبكة الوطنية للطوارئ.. المحافظ الغربية يتابع تخفيض أسعار السلع في 12 مركزا

تشميع 169 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا بالغربية

الأكثر قراءة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

من الحبس للإعدام.. محطات في قضية طبيب الساحل أسامة صبور

رفض مصري أمريكى بريطانى للفكرة.. كواليس الخدعة الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين إلى سيناء

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد كمال

مستقبل غزة

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين.. غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: استهدفنا قيادي بحماس ومن بين المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية