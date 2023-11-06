إزالة تعد على مساحة 1200 متر مربع في بسيون بالغربية

أكد إسلام النجار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



استمرار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة

وشدد رئيس مركز ومدينه بسيون، على استمرار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإزالة كافة صور التعديات وفى ذلك الاطار قامت قوة برئاسة رئيس مركز ومدينة بسيون وبحضور نائبه ومسئول الإزالات بالوحدة ووجود قوة امنية تم إزالة تندة حديدية على مساحة ١٤٠٠متر فى نطاق وحدة قرانشو بطريق بسيون.

وتم تحرير محضر بالواقعة.