تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى..عروض وحوافز جديدة

تعتبر خطط التحول إلى أنواع الوقود البديلة، ومنها الغاز الطبيعي المضغوط، في الوقت الحالي من الأولويات العالمية بالغة الأهمية، ويأتي ذلك نتيجة للتزايد المستمر في اهتمام العديد من الدول بخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية، إذ تحظى الخدمات والصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بأهمية كبيرة في سياسات الطاقة الوطنية والعالمية.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

وبفضل ميزاته الاقتصادية والبيئية، أصبح الغاز الطبيعي المضغوط واحدًا من أهم وأكثر الخيارات فاعلية لاستبدال الوقود التقليدي.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركتها المتخصصة غازتك، عن مجموعة جديدة من العروض الترويجية والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.

ويُعتبر هذا الإعلان خطوة هامة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كبديل مستدام للوقود التقليدي للسيارات.

تشمل العروض الجديدة مجموعة متنوعة من أنظمة التقسيط، تُقدم دون فوائد وتتيح للمواطنين توزيع تكلفة تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي على مدى فترات زمنية مرنة.

كما تشمل هذه المبادرة الوطنية تعزيز الاستخدام المستدام للغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مما يوفر بدائل فعّالة واقتصادية أمام المستهلكين.

كما تقدم العروض أيضًا حوافز جذابة للعملاء، مما يجعل التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعي خيارًا مغريًا يجمع بين الاقتصاد والحفاظ على البيئة.

العروض والأنظمة الجديدة للتحويل إلى الغاز الطبيعى:

لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، قدمت شركتا غازتك وكارجاس عروضًا جديدة تضمنت:

1. التحويل بنظام الكاش: عند السداد الفوري لتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ستحصل على بونات غاز هدية بقيمة 3375 جنيهًا.

2. التحويل بنظام التقسيط على سنة: يمكنك تحويل سيارتك بنظام التقسيط دون فوائد ومصاريف إدارية، مع مكافأة تصل قيمتها إلى 2025 جنيهًا.

3. التحويل بالتقسيط على 18 شهرًا: يُمكنك أيضًا اختيار التقسيط على 18 شهرًا دون فوائد أو مصاريف إدارية.

4. التحويل بنظام التقسيط على سنتين: لمزيد من المرونة، يُمكنك تحويل سيارتك بنظام التقسيط على سنتين دون دفع فوائد.

وبالاستفادة من العروض والتسهيلات المالية المتاحة، يمكن للمواطنين المصريين تحقيق مزيد من التوفير فى الأموال من خلال تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، تلك الخطوة تعزز أيضًا من أهمية ودور مصر في الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمستدامة.