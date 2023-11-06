رئيس منطقة مطروح الأزهرية يناقش آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية

أجرى فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمجمع «عمر بن عبد العزيز»، التابع لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة تفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية، وتذليل العقبات.

مناقشة آليات تطوير العمل

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بالمجمع، ومناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا دعمه الكامل لهم إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وكيفية جعل المعهد بيئة مناسبة لجذب الطلاب.



طرق تجميع البيانات علي الحاسب الآلي



كما ناقش فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، مع الإداريين طرق تجميع البيانات على الحاسب الآلي، والاستفادة من التدريبات التي تلقونها في خدمة العملية التعليمية.

وفى سياق آخر كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن «تحفة الأطفال» ومتن «الجزرية»، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.