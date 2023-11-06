الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يناقش آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية

رئيس منطقة مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية

أجرى فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمجمع «عمر بن عبد العزيز»، التابع لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة تفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية، وتذليل العقبات.

مناقشة آليات تطوير العمل

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بالمجمع، ومناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا دعمه الكامل لهم إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وكيفية جعل المعهد بيئة مناسبة لجذب الطلاب.


 طرق تجميع البيانات علي الحاسب الآلي


كما ناقش فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، مع الإداريين طرق تجميع البيانات على الحاسب الآلي، والاستفادة من التدريبات التي تلقونها في خدمة العملية التعليمية.

 

وفى سياق آخر كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد 

 

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

 

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن «تحفة الأطفال» ومتن «الجزرية»، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.

منطقة مطروح الأزهرية إدارة مطروح التعليمية عمر بن عبد العزيز أزهر مطروح مطروح

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات مؤتمر "الإرشاد الزراعي في ضوء التحول الرقمي للزراعة المصرية" بمطروح

جولات ميدانية مفاجئة لـ وكيل "تعليم مطروح" لمتابعة مسار العملية التعليمية

"السكر بـ27 والأرز بـ22".. مواطنو مطروح يشيدون بميادرة "خفض الأسعار"

مرسى مطروح تستعد لمواجهة الأزمات والطوارئ برفع كفاءة المعدات (صور)

"مياه مطروح" تستعرض جاهزيتها لمواجهة الأزمات أمام لجنة "التنمية المحلية"

محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام

قوافل طبية وملتقى توظيفي.. فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمطروح خلال 3 أيام

وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية