الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. التنسيقية تُنظم صالونًا عن "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني». 

ويناقش الصالون، عدد من المحاور أبرزها؛ جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني في احتواء التصعيد في فلسطين ومساندة القضية، وكذلك كيفية أداء المجتمع المدني دوره في الانتخابات الرئاسية التي تأتي في أجواء وتحديات صعبة لمصر والمنطقة، بالإضافة إلى انعكاسات الأحداث في فلسطين على الانتخابات الرئاسية، وكذلك الدور التنسيقي الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع البرلمان العربي في هذه الأزمة دوليا. 

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، رئيس تحرير موقع مبتدا، عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية، حول «الانتخابات الرئاسية ومتابعة المجتمع المدني». 

وتناولت الحلقة مناقشة عدة محاور منها؛ كيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية الجماهير بأهمية الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة بالدولة المصرية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وكيفية أداء المجتمع المدني دورًا تنمويًا محوريا مع المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية أداء منظمات المجتمع المدني دورًا فاعلًا في توعية الجماهير بأهمية الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة بالدولة المصرية.

ودارت المناقشات حول ضرورة وضع معايير ثابتة معلنة لاختيار المنظمة التي ستشرف على العملية الانتخابية، على أن تكون شاملة خطة المنظمة في دورها الأساسي وتوضيح دورها التنموي ودورها التوعوي خلال العملية الانتخابية، إضافة إلى حياديتها، فضلًا عن ضرورة النظر التشريعي في جاهزية القانون الذي يخاطب دور المجتمع المدني ومدى مطابقته للفترة المقبلة والتحديات الراهنة حول دور المجتمع المدني، علاوة على إعلان آلية محددة وشفافة لخطوات منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الانتخابات الرئاسية على أن تكون وفق توصيات وتقارير ثابتة منشورة ومعلنة. 

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