انطلاق فعاليات مؤتمر "الإرشاد الزراعي في ضوء التحول الرقمي للزراعة المصرية" بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، لحضور مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى السابع عشر، الذى يقام تحت رعاية وزير الزراعة بعنوان "الإرشاد الزراعى في ضوء التحول الرقمى للزراعة المصرية" الذى عقد بقاعة مركز التنمية المستدامة بمطروح، بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والدكتور غنيم محمد غنيم أستاذ الارشاد الزراعى ورئيس الجمعية العلمية للارشاد الزراعى، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، ومشاركة عدد من المهندسين والباحثين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



مواكبة التطور التكنولوجى الحديث في مجال الرقمنة

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضيوف المحافظة وجميع المشاركين في المؤتمر العلمى موضحا أن هذا المؤتمر يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى الحديث في مجال الرقمنة، الذى لم يصبح هناك غنى عنه في كافة المجالات بما يوفره من جهد وطاقة ويوفر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات في كافة المجالات، ومنها مجال التنمية الزراعية لما له من أهمية بما يهدف إليه سواء تنمية التربة والحفاظ عليها أو الارتقاء بالمنتج الزراعى وتحسين جودته أو تنمية القوى البشرية العاملة عليه، هو ما تسعى إليه الدولة المصرية حاليًا من أجل تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائى والنباتى.

التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها

وأكد السكرتير العام، على اهتمام القيادة السياسية الكبير بمحافظة مطروح والتى كانت سلة غلال العالم لتلقى مزيد من الاهتمام مع مساحتها التى تصل إلى 1 / 6 مساحة مصر، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها مشيرا إلى تقديم محافظة مطروح الدعم المطلق لكافة توصيات المؤتمر تحقيقًا للتنمية الزراعية وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة بمحافظة مطروح.

فعاليات مؤتمر الإرشاد الزراعي

فعاليات مؤتمر الإرشاد الزراعي

فعاليات مؤتمر الإرشاد الزراعي

فعاليات مؤتمر الإرشاد الزراعي