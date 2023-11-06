بالأرقام.. مصر قدمت أكبر كم من المساعدات على مستوى العالم للشعب الفلسطينى الشقيق

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بأرض غزة، وحرصت الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال إطلاق قوافل مساعدات شاملة تحتوي على مواد غذائية ومياه والعديد من المستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الآلاف من قطع الملابس، وذلك دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب.

ونجد مصر كذلك في مقدمة الدول الداعمة بشكل عام للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الشقيق في إيجاد دولة له كاملة ومستقلة، وتدعم كل الجهود التي ترمي إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجنيبه ويلات الحرب، وذلك ما دعا إليه باستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبالنظر لحجم المساعدات التي قدمها العالم بأكمله لغزة، نجد أن الدولة المصرية صاحبة النصيب الأكبر من كم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لدعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

ونستعرض في السطور التالية حجم المساعدات التي قدمتها دول العالم والمنظمات الدولية لأهالي غزة، وكذلك حجم ما قدمته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصر أعلى نسبة مساعدات

• مصر 5208 أطنان.

• قطر 124 طنًا.

• الأردن 22.6 طن.

• تونس 12.5 طن.

• باكستان 81 طنًا.

• ماليزيا 16 طنًا.

• الكويت 123 طنًا.

• العراق 11.5 طن.

• الهند 38 طنًا.

• الإمارات 22،6 طن.

• المغرب 25 طنًا.

• البحرين 79 طنًا.

• الجزائر 44 طنًا.

• كينيا 25 طنًا.

• فنزويلا 18 طنًا.

• دنمارك 151،8 طن.

• أيرلندا 13 مليون يورو.

• فرنسا 33،8 طن.

• روسيا 55 طنًا.

• كولومبيا 10 أطنان.

• بريطانيا 56،3 طن.

• النمسا 7 ملايين يورو.

• ألمانيا 123 مليون يورو.

• بلجيكا 39 طنًا.

• تركيا 203،6 طن.

• البرازيل 3 أطنان.

المؤسسات الدولية والإقليمية

• الهلال الأحمر الجزائري 60 طنًا.

• الهلال الأحمر العراقي 18 طنًا.

• الهلال الأحمر الكويتي 117.4 طن.

• الجمعية الكويتية للإغاثة 31 طنًا.

• الاتحاد الأوروبي (منظمة الصحة العالمية) 45 طنًا.

• أطباء بلا حدود (فرنسا) 30 طنًا.