"مخاطر الزلازل وتطبيقات الحد من الكوارث" ندوة مصرية ـ صينية

يشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ اليوم، ندوة مصرية ـ صينية، حول المخاطر الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية للحد من الكوارث.

وقال معهد الفلك في بيان له؛ إنه ينظم الندوة مع إدارة الزلازل المركزية، بمقر المعهد بحلوان، بعنوان "التكنولوجيا المتقدمة في التخفيف من حِدة الكوارث" في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح المعهد أن الندوة تأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من كوارث المخاطر الطبيعية.

50 ألف قتيل في تركيا وسوريا جراء الزلزال المُدمّر

وشهد العام 2023 عددًا من الزلازل التي خلفّت عشرات الآلاف من القتلى، خاصة في تركيا وسوريا اللتان شهدتا زلزالًا مُدمرًا في السادس من فبراير الماضي، أودى بحيث أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين، وتضرر عدد كبير من المنازل.

رعب حول العالم بسبب زلزالي تركيا وسوريا

وسادت حالة من الخوف حول العالم بعد زلزال تركيا وسوريا، لكن في مصر طمأن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن مصر في تاريخها لم تشهد أية زلازل مُدمّرة، إلى جانب أن النشاط الزلزالي في مصر متوسط وأقل من المتوسط.

معهد الفلك يُشارك في جلسة فعاليات أعمال أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٣

في سياق منفصل؛ شارك معهد الفلك في جلسة علمية ضمن فعاليات أعمال أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٣ بفندق نايل ريتز كارلتون، وتناولت الجلسة استعراض لإحدث التقنيات الجيوفيزيقية التي يمتلكها المعهد للكشف عن المياه وتقييم وإدارة خزانات المياه، وكذلك مراقبة مصادر مياه نهر النيل باستخدام البيانات المختلفة للأقمار الصناعية والمحطات الأرضية. شارك فى الجلسة عدد من الباحثين بالمعهد وممثل منظمة اليونسكو بالقاهرة.

وقال المعهد في بيان له حول الجلسة، إن الفعاليات حضرها لفيف من المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه.