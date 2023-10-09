خطوة استباقية.. محافظ أسوان: تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة إخلاء لمواجهة أزمة الزلازل

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك في خطوة استباقية من محافظة أسوان للاستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية، وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تفاصيل التجربة العملية

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل، حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال 6 مخارج وأبواب رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ.

ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو انهيارات أو إصابات.

أبرز تصريحات محافظ أسوان

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه، لأنه يستهدف رفع درجة الاستعداد، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانات المتاحة، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية.

التجربة