الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطوة استباقية.. محافظ أسوان: تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة إخلاء لمواجهة أزمة الزلازل

التجربة
التجربة

نفذت محافظة أسوان  نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة. 

وجاء ذلك في خطوة استباقية من محافظة أسوان للاستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية، وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

تفاصيل التجربة العملية 

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل، حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال 6 مخارج وأبواب رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ. 

ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو انهيارات أو إصابات. 

أبرز تصريحات محافظ أسوان 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه، لأنه يستهدف رفع درجة الاستعداد، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانات المتاحة، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية. 

التجربة
التجربة
التجربة
التجربة
محافظ أسوان نموذج محاكاة أزمة الزلازل الأحداث الطارئة الكوارث الطبيعية

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان