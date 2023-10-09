الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثين سير شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادثين سير فى مناطق متفرقة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، وهم انقلاب دراجة بخارية، واصطدام سيارة بشخص، وأسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم. 

التفاصيل

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادثين متفرقين، تحديدًا بمركزى كوم أمبو وإدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين. 

وجاء الحادثين كالتالى: 

أولهما: لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر اصطدامه بسيارة أثناء سيره بالشارع داخل قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

ثانيهما: أصيب شخصين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة القنادلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية  إلى مكان الحوادث لمعاينة الجثة فى مكان الحادث بقرية سلوا قبلى التابع لدائرة المركز، فضلًا عن معاينة منطقة حادث الدراجة البخارية بمنطقة القنادلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

الدفع بسيارة الإسعاف

ودفعت وحدات الإسعاف بمركزى كوم أمبو وادفو بالسيارات المجهزة إلى مكان الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم. 

ايداع الجثة المشرحة

واستقبلت مشرحة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، جثة هامدة لشخص لقى مصارعه إثر اصطدامه بسيارة أثناء سيره بالشارع داخل قرية سلوا قبلى، حيث تم ايداعها تحت تصرف النيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومن المقرر أن يتم عرضها على الطبيب الشرعى لتحديد السبب الفعلي للوفاة، وكتابة التقرير التفصيلي لحالة الجثة، ثم سيتم تسليمها إلى اهله وذويه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد تصريح النيابة العامة بذلك.

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