كاتب فرنسى: وزير المالية يد الشر فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

قال الكاتب الفرنسي "Louis Imbert" لويس إمبرت، في مقال له في صحيفة لوموند الفرنسية، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هو عامل الفوضى في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تشتعل الأمور في غزة.

سموتريتش ينشر الفوضى والانتقام من غزة

وقال الكاتب الفرنسي إن سموتريتش يزيد من إشعال الرغبة في الانتقام لدى حكومة الاحتلال، بل إنه يمارس ضغوطًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل أن تتحول الحرب الحالية لحرب شاملة تشمل الضفة الغربية انتقامًا لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس.

ووفقًا للكاتب الفرنسي، فإن وزير المالية الإسرائيلي حاول خنق السلطة الفلسطينية ماليًا عن طريق رفضِ تحويلِ أموالِ الضرائب، مبررًا ذلك بأن الرئيس الفلسطيني لم يُدن هجومَ حماس بالقوة الكافية.

ووفقًا للكاتب الفرنسي فإن الوزير الإسرائيلي يشجع حلفاءه سرًا على تنفيذ حملات عقابية في الضفة، من بينها قطع الطريق ومهاجمة قاطفي الزيتون، وطرد المئات من البدو من أراضيهِم.

فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

وفي هذا السياق، سبق وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لهم بحجة أنهم يمولون غزة يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكد محمد اشتيه أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بحجة أنهم يمولون غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة.

وشدد اشتية على "أننا لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، وهذه الأموال هي لشعبنا، وسنستمر بالمطالبة بها حتى نحصل عليها"، مبينًا أن "هناك تدخلًا دوليًا في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام المقبلة".