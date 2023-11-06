مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، استمرار حبس ربة منزل وابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإنهاء حياة بائع بعد استدراجه لسرقته بـ كرداسة.

اعترافات المتهمين

واعترفت المتهمتان، أنهما يتعاملان مع البائع ببيعهما الكرتون الذي يملكونه له وأنهما وضعتا خطة لتنفيذ غرضهما الإجرامي بإخباره بأن لديهما كمية كبيرة من الكرتون الذي يريدان بيعه له، فركبتا خلفه التروسيكل الخاص به، وأثناء قيادته قامتا بتسديد طعنات له، وعندما حاول الفرار بزيادة سرعة القيادة، سددا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، حتى سقط من التروسيكل في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.