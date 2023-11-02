الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

17 طعنة بسبب علاقة غير مشروعة.. حكاية أم وابنتها متهمتين بقتل بائع فى كرداسة

حبس
حبس

تباشر نيابة شمال الجيزة اليوم، التحقيق في مقتل بائع على يد أم وابنتها، بتسديد 17 طعنة في الظهر والرقبة في كرداسة، عقب اكتشافهما أنه يقيم علاقة غير شرعية مع كل منهما في  دون علم الأخرى، وعند كشف المستور قررتا التخلص منه لعدم افتضاح أمرهما.

واعترفت السيدة وابنتها أمام جهات التحقيق، أنهما استدرجتا الضحية واستقلتا معه على التروسيكل الخاص به، وفي مكان مهجور قررتا التخلص منه انتقامًا منه، لاكتشاف كل منهما أن الشاب يقيم علاقة غير شرعية معها، فتخلصتا منه بتسديد 17 طعنة في جسده، ولاذتا بالفرار.

وكشفت التحقيقات، عن أن سيدة وابنتها استقلتا التروسيكل الخاص بالضحية، وخلال قيادته  قررتا التخلص منه، وألقتا جثته في مكان مهجور.

كانت البداية ببلاغ يفيد العثور على جثة بائع ملقاة على عجلة قيادة تروسيكل، وسط بركة من الدماء.

وتوصلت التحريات إلى أن أم وابنتها وضعتا خطة لسرقة بائع كرتون تتعاملان معه، فاستقلتا خلفه تروسيكلا، وخلال قيادته سددتا له 17 طعنة في الظهر والرقبة، لكنه قاومهما واستطاع الهروب حتى توقف في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

مقتل بائع نيابة شمال الجيزة طعنة في الظهر والرقبة علاقات غير شرعية لعدم افتضاح امرهما جهات التحقيق

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