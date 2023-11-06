الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمويل 377 مشروعًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أحد المشروعات
أحد المشروعات

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع جهود جمعية الأورمان بالمحافظة والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 377 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليون جنيه، خلال شهرين، بداية من أول سبتمبر وحتى أول شهر نوفمبر الجارى، فضلًا عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدد 125 مشروعا  للأسر الأكثر احتياجًا، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ 50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 

محافظ كفر الشيخ: دعم الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

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صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية بني بكار ضمن "حياة كريمة"

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومؤخرا، فقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة عادل درغام، فى تنظيم معرض الأورمان لتوزيع الملابس الجاهزة على الأسرة الأولى بالرعاية مجانًا، التى تضمنت توزيع 3200 قطعة ملابس ليستفيد من ذلك 320 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، بقرى: "السحايت، 40 الشراقوة، أبيس، العزبة السمراء، البنوان، العزبة الحمراء، والمجاز الشرقي" بمركز الحامول، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
 

الأورمان التحالف الوطني كفر الشيخ مشروعات صغيرة تمويل المشروعات

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