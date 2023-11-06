الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكتب الحكومي في غزة: القطاع يعاني من مجاعة شديدة

قطاع غزة
قطاع غزة

قدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الاثنين، إحاطة حول حصيلة وآثار العدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة في قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي.

تحريض الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات 

وبحسب بيان صادر عن المكتب الحكومي، حذر "معروف" من التحريض المتواصل المتصاعد من الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة، منوهًا بأن تكرار هذا الأمر بحق المراكز المدنية الآمنة سيكرر المحرقة الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني.

واستنكر التحريض الذي أصدره عشرات الأطباء الاحتلال بمطالبتهم تدمير مستشفى الشفاء، والذي يتساوق مع تهديدات الاحتلال وتنفيذه لغارات جوية الليلة، هي الأعنف في محيط مستشفيات مدينة غزة، في تنكر واضح لدورهم الإنساني المفترض وتأكيد على العقلية الإجرامية لدى هؤلاء المحتلين وعبر عنها وزير ما يسمى التراث بدعوته قصف غزة بالنووي.

قطاع غزة بات يعاني من مجاعة شديدة

ونوه بأن قطاع غزة بات يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبر و3 أخرى للحصول على المياه.

وأوضح أن الطواقم الحكومية سجلت 2300 مفقود فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن.

ولفت إلى تضرر 220 ألف وحدة سكنية بفعل العدوان، قائلًا إن 40 ألفًا تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.

وأشار إلى استشهاد 53 إمام مسجد و175 كادرًا من الطواقم الطبية، فيما دمّر الاحتلال 31 سيارة إسعاف وتضررت 115 مؤسسة صحية وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزًا صحيًا.

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مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية

وفي وقت سابق، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بتحية لكل شعوب العالم التي خرجت في شوارع المدن المختلفة. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين: أحيي الدول التي سحبت سفراءها من إسرائيل، وأدعو باقي الدول لرفع صوتها وبدء إجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القسري والحصار الذي يحرم الإنسان من لقمة العيش ونقطة المياه.

ونوه أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال، داعيًا الصليب الأحمر للوقوف عند مسئولياته.

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول، أنها قررت اقتطاع أموال جديدة من الأموال المستحقة للسلطة للفلسطينية، بحجة أنها تمول غزة بـ140 مليون دولار شهريًا.

وحذر من أن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، معقبًا: «لن نسمح بذلك، فغزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني ومكون لا ينفصل عن فلسطين.

وقال: لقد التزمنا بمسئولياتنا في غزة لمدة 30 عامًا وسوف نستمر، تلك أموال شعبنا ونستمر بالمطالبة بها بأكملها للحصول عليها، هناك تدخل دولي في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة في الأيام المقبلة.

غزة العدوان قطاع غزة الاحتلال مجاعة شديدة

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