مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في قطاع غزة

أعلن مجلس الأمن الدولي، انعقاد جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

الوضع السياسي والإنساني في فلسطين

ودعت الإمارات والصين إلى مشاورات الساعة 10 من مساء، اليوم الاثنين، بتوقيت القدس، حيث سيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.