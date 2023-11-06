الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في قطاع غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلن مجلس الأمن الدولي، انعقاد جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

الوضع السياسي والإنساني في فلسطين

ودعت الإمارات والصين إلى مشاورات الساعة 10 من مساء، اليوم الاثنين، بتوقيت القدس، حيث سيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

مستشفى الشفاء مخيم جباليا للاجئين مجلس الأمن القدس المحتلة الضفة الغربية غزة قطاع غزة فلسطين

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