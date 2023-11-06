الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطينى فى الضفة الغربية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن المأساة التي يشهدها الشرق الأوسط هى نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي.

الاتحاد الأوروبى يندد بانتهاكات إسرائيل

وقال "بوريل"، في تصريحات اليوم، إن الجميع اعتقدوا أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية سيجلب السلام، لكن ذلك لم يحدث، مشيرًا إلى أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، عن طريق إخضاع الضفة الغربية حيث لا يوجد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأكد مسئول الاتحاد الأوروبي أن الصراع في الشرق الأوسط بات يؤثر على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، موضحا أن أي عملية عسكرية لن تنجح دون استراتيجية سياسية.

وأشار "بوريل" إلى أن قدرتهم على المشاركة في إنفاذ حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد اختبارا لمصداقية الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منع تصدير الأزمة إلى أوروبا لأنها ترفض بالفعل معاداة السامية ومعاداة الإسلام على حد سواء.

حماس: الاحتلال استهداف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبى

وقد نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إبلاغهم مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات المحمية دوليًا، قبل قصفها.

وأوضحت حركة حماس، في بيان لها، أن هؤلاء الصهاينة النازيين الجدد دمروا نحو ربع مليون وحدة سكنية، وهجّروا سكانها من العائلات والأطفال، ولاحقوهم في مراكز الإيواء بالتهديد والقصف كما حصل في مجزرة المعمداني، ومجزرة مدرسة أسامة بن زيد، ومجزرة مدرسة الفاخورة، وما ذلك إلا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وفق مخططاتهم النازية الصهيونية.

وتابعت حركة حماس: إن أكاذيب المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني يفضحها استهدافهم أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي، وإخراجهم نحو 16 مستشفى عن الخدمة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه حتى الحدود المصرية، بجانب ارتكاب مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها سلاح الطيران بقذيفة أمريكية.