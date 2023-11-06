الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جانتس يدعو نتنياهو لسحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس

بيني جانتس
بيني جانتس

دعا بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة حماس، لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، أن "نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية".

وقال جانتس إن "على نتنياهو سحب تصريحاته"، وكتب على منصة "إكس" إن "التهرب من المسؤولية وتوزيع الاتهامات المزعومة في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".

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