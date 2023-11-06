البورصة تُعلن موعد نهاية حق توزيع كوبون "مصر للألومنيوم"

قالت البورصة، إن نهاية الحق في توزيع كوبون شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بإغلاق جلسة الإثنين 20 نوفمبر الجاري.

وأوضحت البورصة، في بيان، أنه تقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (21) بواقع 6.500 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة، أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.