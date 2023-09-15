الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

.تفاصيل مجهودات قطاع الأعمال لتنمية الصعيد

أبرزها تطوير "كيما" و"مصر للألومنيوم".. جهود وزارة قطاع الأعمال لتنمية صعيد مصر

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام

ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز مجهودات وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركاتها التابعة في تطوير المشروعات والمصانع في الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتنمية الصعيد، والتي اشتملت علي افتتاح مصانع كيما خلال عام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى افتتاح محلج الفيوم المطور خلال نفس العام، وهو أول محلج مطور في محالج القطن.

افتتاح أكبر مجمع للصناعات الكيماوية "كيما"

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير مصنع كيما في صعيد مصر في محافظة أسوان باستثمارات حوالي 12 مليار جنيه، مما ساهم في توفير السماد وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبة وتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب من محافظة كيما، وتم الافتتاح خلال عام 2022.

تطوير مصنع مصر للألومنيوم

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير مصنع مصر للألومنيوم وجاري العمل على إنشاء مصنع جديد في مدينة سفاجا من المقرر الانتهاء منه خلال عام 2027، مما يسهم في تنمية صناعة الألومنيوم في مصر، وتوفير فرص عمل في الصعيد، بخلاف التخطيط لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، وتطوير مصنع السبائك الحديدية وتوفير الطاقة الكهربائية لهم.

تطوير النصر للتعدين

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالعمل على تطوير النصر للتعدين أكبر منتج للفوسفات في مصر، مما يعزز من فرص العمل هناك وتنمية المصانع.

شركات المقاولات تشارك في تنفيذ مشروعات تطوير القرى

شاركت كلا من شركات القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهي مصر للأسمنت المسلح، والمقاولات المصرية مختار إبراهيم، والنصر العامة للمقاولات حسن علام، وإيجيكو، والعبد" في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في الصعيد، وذلك لتطوير القرى المحرومة في الصعيد، وتوفير الخدمات اللازمة من طرق وبنية تحتية، بخلاف مشاركتها في مشروعات حياة كريمة المبادرة الرئاسية التي تهدف لحياة كريمة للمواطنين.

تطوير قطاع السياحة والفنادق

قامت وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تطوير فنادق كلا من "ونتر بالاس في الأقصر، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، واشتي ريزورت في الأقصر"، وذلك في إطار العمل على تنمية السياحة في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل للشباب في قطاع السياحة والفنادق. 
 

قطاع الاعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال تنمية الصعيد - جنوب الصعيد تطوير قطاع الأعمال العام

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