الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط عليه جسم صلب في ورشة بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى عامل مصرعه ، اليوم الاثنين،  داخل ورشة إثر سقوط جسم صلب عليه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

 

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ماس كهربائى وراء مصرع سيدة وأطفالها بحريق شقة الطالبية

تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وفاة أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

 وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل داخل الورشة، بالقيام بمحاولة إنزال إحدى المعدات الثقيلة لصيانتها، سقطت عليه مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مركز شرطة أبو النمرس الجيزة مديرية أمن الجيزة المستشفى عمليات النجدة

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