سقط من الطابق العاشر.. النيابة تحدد سبب وفاة طفل العجوزة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق العاشر بالعجوزة، بمحافظة الجيزة.

وقالت أسرة الطفل خلال التحقيقات إنه سقط سهوًا أثناء لهوه بشرفة المنزل، نافين وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق العاشر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.