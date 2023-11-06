الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقد أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و21 قيراطا.

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة والدويرات، والزوك بالمنشأة، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعدى على مساحة 9 قراريط بمركز المنشأة، و8 حالات تعدى على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج.



فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ووفد البنك الألماني للتنمية، بحضور السيدة "دانيلا رجينا ديميل" مدير المشروع بالبنك، والسيدة  "روسيلا فانيللي" نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لمناقشة عدد من أنشطة البرنامج بسوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

حضر اللقاء أيضا كل من اللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة، وأماني جمال الدين مدير البرامج لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة، وأحمد مهدي مستشار وزير التموين، ووكلاء وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والتموين" بسوهاج، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، وعدد من أعضاء وحدة التعاون الدولي بالمحافظة.

ورحب المحافظ بوفد برنامج الأغذية العالمي، والوفد الألماني خلال زيارتهم للمحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على  تقديم كافة أوجه الدعم لجميع المبادرات الداعمة للمحافظة وأبنائها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، مثمنا اختيار الجانب الألماني لمحافظة سوهاج لتنفيذ برنامج الدعم الغذائي والزراعي والاجتماعي خاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأشار إلى أن محافظة سوهاج شهدت خلال الآونة الأخيرة دعما غير مسبوق من الدولة في كافة المجالات خاصة الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه وجه وفدي برنامج الأغذية، والبنك الألماني للتنمية، الشكر لمحافظ سوهاج على جهود المحافظة وتعاون الأجهزة التنفيذية معها في سبيل إنجاح المبادرة، كما تناول اللقاء التدخلات التي سيقدمها كل من برنامج الأغذية العالمي، والبنك الألماني للتنمية، من خلال التركيز على 50 قرية من قرى "حياة كريمة"، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، والمدارس المجتمعية، بالإضافة تزويد المطاحن بالفيتامينات والحديد لزيادة القيمة الغذائية للدقيق، والقضاء على الأنيميا خاصة بالنسبة لأطفال المدارس.

يذكر أن زيارة وفدي برنامج الأغذية العالمي، والبنك الألماني للتنمية اليوم تشمل تفقد فصل التعليم المجتمعي بقرية كوم بدر بمركز طهطا، وزيارة تجميعات مبادرة " توحيد حيازات القمح "، وتفقد أعمال تطوير المسقى، وزيارة الجمعية الأهلية الشريكة، ولقاء مستفيدي ومستفيدات الأنشطة المنفذة، وزيارة مطحن أولاد نصير.

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