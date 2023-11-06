الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدءا من اليوم.. 14 فيلمًا بالمجان في انتظار رواد قصر السينما خلال نوفمبر

قصر السينما
قصر السينما

يشهد شهر نوڤمبر الجاري، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرواد قصر السينما بجاردن سيتي.

 

تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية وأفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين منهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، للدكتور نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي. وتعرض الأفلام مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

برناج الأفلام

من المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الاثنين مع فيلم التحريك للأطفال "Toy Story".

ويعرض غدا الثلاثاء 7 نوفمبر  فيلم "American Made" ضمن نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للناقد الدكتور نادر رفاعي، وفي يوم الأربعاء 8 نوفمبر يعرض فيلم "Crouching Tiger, Hidden Dragon" ضمن نادي السينما الآسيوية، يعقبه ندوة نقدية للناقدة نشوى نبيل.

أما يوم 13 نوفمبر يعرض الفيلم الكلاسيكي "YUMA 1957"، ويعرض "YUMA 2007" يوم 21 نوفمبر، ويليه ندوة نقدية للدكتور نادر رفاعي، كما يشهد يوم 14 نوفمبر عرض فيلم "The Blind Side"  ضمن نادي السينما العالمية، يليه ندوة  الدكتور نادر رفاعي.

وفي يوم 15 نوفمبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم Mersine part 1" على أن يعرض الجزء الثاني يوم 22 من الشهر نفسه، ويعقب الجزئين ندوة نقدية، نشوى نبيل، ويعرض فيلم "الأرض" يوم 20 نوفمبر، في نادي بين الرواية والفيلم، تليه ندوة للناقد عصام حلمي.

ويقدم نادي السينما الهندية فيلم "Rustom" يوم 23 نوفمبر، بينما يعرض نادي السينما التسجيلية فيلم "Sad Hill Unearthed" يوم 27 نوفمبر، ويليه ندوة نقدية للفنان تامر عبد المنعم.

وفي يوم 28 نوفمبر يعرض فيلم "Talking Chance" ضمن نادي السينما العالمية، يليه ندوة، د. نادر رفاعي، أما يوم 29 نوڤمبر يتضمن عرض لفيلم من السينما الآسيوية بعنوان "Hero" يعقبه ندوة لنشوى نبيل، ويختتم البرنامج يوم 30 نوڤمبر مع الفيلم الفنزويلي "La Planta Insolent".

قصر السينما الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة السينما العالمية عرض فيلم قصر السينما بجاردن سيتي

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