الأعلى في تاريخها.. إيرادات قناة السويس ترتفع بنسبة 35% خلال 2022 - 2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.



انخفاض عجز الميزان التجاري

استعرض التقرير عدد من المؤشرات، مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22، بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق.

بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22، في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.

نشاط قناة السويس وتدفقات الاستثمار الأجنبي



وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليار دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية، أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1% يليه القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2مليار و610 مليون جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات.

زيادة إيرادات قناة السويس

وأظهرت مؤشرات أداء العام المالي المنتهي 2022-2023، أن إيرادات قناة السويس بلغت حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2023/22، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35%، لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.

كما ارتفعت أعداد السفن العابرة وناقلات البترول وحمولة السفن علي مدار العام رغم التطورات العالمية وتباطؤ حركة التجارة عالميا وتأثرها بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا المستجد.