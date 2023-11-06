سفير أرمينيا يزور غرفة القاهرة ويدعو للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك فبراير القادم

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سفير أرمينيا بالقاهرة "هراتشيا بولاديان" لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك خلال المرحلة القادمة ودعوة الجانب المصري للمشاركة في منتدي الأعمال المصري الأرميني المُقرر تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024 .



واستقبل السفير نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة الذي رحب بزيارة السفير من أجل دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية ، مشيرًا إلى أهمية مشاركة منتسبي الغرفة في منتدي الأعمال المشترك الذي دعا إليه السفير ، لافتًا إلى أهمية تحديد القطاعات الأرمينية المشاركة في المنتدى من أجل استعداد الغرفة بنظرائهم ؛ حتى نحقق أكبر استفادة من المنتدي لصالح مصر وأرمينيا.



ورحب "يحيى" بمشاركة رجال الأعمال من أرمينيا في المعارض المصرية، وهو المطلب الذي أكّد عليه السفير وأن هناك معارض كثيرة ومتنوعة تُقام في مصر بتنظيم جهات مختلفة، وسنسعى إلى إيجاد حلقة وصل بين السفارة وهذه الجهات منها وزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن بحث سبل زيادة السياحة الأرمينية لمصر ، بجانب التحرك لدراسة توقيع بروتوكول بين غرفة القاهرة وغرفة العاصمة الأرمينية لبدء تعاون جديد يفيد اقتصادي البلدين.



ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية تواجد رجال الأعمال والمستثمرين الأرمان في مصر، والاستفادة من الطفرة التنموية التي حدثت في مصر مؤخرًا والحوافز التي تعطيها الحكومة للمستثمرين ، مشيرًا إلى أهمية توفير البيانات بين الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

سبل زيادة التعاون

من جانبه دعا سفير أرمينيا غرفة القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 4 من فبراير 2024 لمناقشة سبل زيادة التعاون في مختلف القطاعات في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين .

وأشار "السفير" إلى أهمية مردود الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا خلال الفترة السابقة ، والتي أعقبها إطلاق اسم" مصر على ميدان في أرمينيا" ، وهو ما يجب أن نستفيد منه في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ، مشيرًا إلى أهمية توفير المعلومات عن السوق المصري والمعارض التي تقام به ، حيث إن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في أرمينيا للمشاركة بها مثل معرض الذهب، ضاربًا مثالًا بمعرض الذهب قائلًا " لابد من مشاركة رجال أعمال أرمينيا في مثل هذا المعرض لتميزهم في هذه الصناعة"، وكافة المعارض على أرض مصر.

وأكّد "السفير" على زيادة السائحين من أرمينيا إلى مصر ، ونتطلع إلى زيادتها من جديد في الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أهمية دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي العاصمة في البلدين لإطلاق خطوة جديدة من التعاون الذي يصب في صالح مصر وأرمينيا على الصعيد الاقتصادي .