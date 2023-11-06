الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الخارجية البريطانية تعلن سحب بعض موظفي سفارتها في لبنان مؤقتا

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان مؤقتا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت القناة بحسب بيان رسمي للوزارة، بأنها نصحت بالفعل البريطانيين بعدم السفر إلى لبنان، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة في الوقت الراهن، فيما حثت البريطانيين في لبنان على المغادرة، على خلفية تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان.

الخارجية البريطانية بريطانيا السفارة البريطانية في لبنان لبنان إسرائيل ولبنان الحدود بين إسرائيل ولبنان

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