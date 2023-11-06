ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام رايو فاييكانو بالدورى الإسبانى

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه رايو فاييكانو، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو"، معقل “اللوس بلانكوس”، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023-2024.

فريق ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول، وأهدر الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي فرصة التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما قطع الكرة من لاعب فاييكانو، لينفرد بالمرمى، لكن الحارس تصدى لتسديدته الأرضية.

وفي الدقيقة 47، أرسل لوكا مودريتش كرة عرضية من الجهة اليمنى صوب فينيسيوس جونيور، لكن ذلك الأخير فشل تسديد الكرة أمام المرمى.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 66، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأهدر البديل رودريجو جوس فرصة للتسجيل، عندما تلقى تمريرة من داني كارفاخال داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بالكعب في الدقيقة 93، سهلة بين أحضان حارس فاييكانو.

وتحصل المدافع الألماني أنطونيو روديجر على البطاقة الصفراء في الدقيقة 96، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لـ ريال مدريد أمام فالنسيا، لتراكم الإنذارات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 29 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطتين، ورصيد رايو فاييكانو لـ 18 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، فشهد البدء بـ خوسيلو ماتو في الهجوم على حساب رودريجو جوس، إضافة بالبدء بـ لوكا مودريتش، فيما يتواجد الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو ماتو - فينيسيوس جونيور.