العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": تم الاستيلاء على "تبة القمع" لتحصين جبل المر

استكمل العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، كاشفًا ما جرى يوم 10 أكتوبر 73.

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "بعد احتلال جبل المر أصبح لدينا مسئولية كبيرة جدًا بتنظيم الدفاعات علي الجبل، لأن الجبل أصبح بالنسبة للقيادة العامة الوقفة التعبوية بحماية من وسائل الدفاع الجوي من الغرب والوقاية من الطيران الاسرائيلي، فتم تنظيم الدفاعات عليها بشكل قوي، وحاول العدو أكثر من مره القيام بهجمات مضادة لاستعادة الجبل ليلًا ولكنه فشل نتيجة الاشتباكات الضخمة بالصواريخ والدفاعات الجوية، وموضوع الاستيلاء علي جبل المر وصل للقيادة العامة وكان خبر مفرح جدًا لأنه لمسافة 13 كيلو عمق كبير جدًا في سيناء وكان هو المطلوب تحقيقه، فنظمنا الدفاع علي جبل المر ووضعنا الخطط وبدأ كل عنصر في القيام بدوره للدفاع، ونتيجة تفكير العدو في القيام بهجمات لاستعادة جبل المر".

وتابع: "تم تبليغ قائد الفرقة وتم التفكير في احتلال هيئة أمام جبل المر وتكون نقطة قتال خارجية وتبعد عن العدو فكرة الاستعادة للجبل، وتم التصديق علي هذه الخطة، وتم إسناد هذه المهمة لي وبالفعل تحرك بمهمة قتال لمسافة 2 كيلومتر ونصف لمنطقة تسمى "تبة القمع"، وتم مد مواصلات خطية مع الدفاعات علي جبل المر لتعطي إنذارًا للقوات في حالة وقوع أي هجوم ليلي، وكنت في مقدمة القوات المكونة من 40 جنديًا بالإضافة لعناصر الصواريخ والإشارة وعناصر من المهندسين، فتوليت المقدمة كما كان يحدث في دوريات الصاعقة، وكان العدو على بعد 4 كيلو وكان يكتشف أن هناك عناصر تتحرك باتجاه فحدث ارتباك للعدو، وعندما اقتربنا من التبة".

تفاصيل برنامج "الشاهد

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور