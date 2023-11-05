الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فكري لـ"الشاهد": إسرائيل عانت بالحرب ودمرنا 400 دبابة يوم 8 أكتوبر

العميد محمد فكرى
العميد محمد فكرى

قال العميد أركان حرب  محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه بعد وصول هنري كسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، إلى إسرائيل بعد انتصار أكتوبر، إسرائيل طمأنته وقالت إنها ستقوم بعمل هجمات مضادة يوم 8 أكتوبر ويفنوا القوات المصرية حتى يصلوا للقاهرة، مشيرًا إلى أن كيسنجر عندما رأى ذلك انتظر حتى يوم 8 أكتوبر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حدثت هجمات من الجانب الإسرائيلي وتصدت لها فرق القناة وتعاملت معها وتم تدمير 400 دبابة شرق القناة لإسرائيل، وهو عدد مهول وبدأت إسرائيل تشتكي.

وأكد أن إسرائيل كانت تعاني وقت الحرب، وتم أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.  

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري يوم 8 أكتوبر هنري كسنجر وقت الحرب شرق القناة لإسرائيل

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