الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الإسكندرية: إغلاق الطريقين "الصحراوى" و"الدولى" بسبب كثافة الشبورة المائية

الشبورة المائية
الشبورة المائية

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء الأحد، عن إغلاق طريقي الإسكندرية “الصحراوي” و"الدولي”، بدءً من فجر غدًا الإثنين بسبب كثافة الشبورة المائية.

وأشارت المحافظة، في بيان هام لها، إلى أن القرار جاء بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنوه محافظة الإسكندرية أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية “الصحراوي” و"الدولي"، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

محافظة الاسكندرية الشبورة المائية تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية اغلاق الطرق

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