الزمالك يفسخ عقد أوسوريو بالتراضى.. وعباس يتحمل الشرط الجزائي (خاص)

توصل نادي الزمالك لاتفاق ودي لفسخ عقد أوسوريو بالتراضي، وتم صرف الشرط الجزائي للمدرب، وتوثيق الإجراءات رسميا حتى لا تحدث أي أزمة قانونية للنادي في حالة شكوى المدرب للفيفا.

وأكد مصدر مسؤول في مجلس الزمالك، أن خزينة النادي لم تتحمل أي دولار من الشرط الجزائي، وإن رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس هو من تحمل الشرط الجزائي على نفقته الخاصة كمساهمة مع النادي في أزمته المالية وظروفه الحالية.

وسوف يحصل أوسوريو على 192 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى شهرين من مستحقاته، على أن يتم تحويل الشهرين عقب رحيله عن القاهرة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.

وجاء البيان كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول إن اللاعبين (أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري)، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام، وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

منتخب الشباب يضم رباعي الزمالك استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة وائل رياض عن قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الزمالك وهم؛

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- يوسف أحمد حسن "لاعب وسط" مواليد 2005.

- محمد السيد "لاعب وسط" مواليد 2006.

- كريم حامد "جناح هجومي" مواليد 2005.

ومن المقرر أن يطلق معسكر المنتخب الوطني غدا الإثنين استعدادا للمشاركة في البطولة.

