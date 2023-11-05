الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء عابد: مصر توطن صناعات النقل المهمة وتصبح محطة رئيسية للشرق الأوسط

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في مجال النقل الذكي والبنية التحتية، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بتوطين الصناعات الحيوية في هذا المجال.

وقال عابد، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، إن مصر أصبحت محطة جذب للشركات العالمية المتخصصة في النقل الذكي، والتي شاركت في فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلق في القاهرة يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح عابد أن الاستثمارات الأجنبية تجد في مصر بيئة ملائمة للعمل والنمو، نظرًا للتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية في مجال تأسيس الشركات والتعامل مع الجهات المعنية، وكذلك للمشروعات الكبرى التي تنفذها مصر في مجال الطرق والمواصلات، مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع وتطوير السكك الحديدية.

وأشاد عابد بالدور الذي يلعبه الرئيس السيسي في دعم وتشجيع النقل الذكي في مصر، والذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال.

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