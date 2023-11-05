إيمان زهران لـ"إكسترا نيوز": تصريح وزير التراث الإسرائيلي ليس الأول من نوعه

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، بات واضحًا وفقًا للخريطة التي وضعه الكيان الصهيوني.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي ليس الأول من نوعه، بل له الكثير من التصريحات التي تتسم بالعنف الزائد.

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، أن الصراع الذي نشاهده هو الأعنف في القضية الفلسطينية، وهذا واضح في كم الخسائر في الدبابات الإسرائيلية، وهذا ما ترجمته حكومة نتنياهو بقصف عنيف على قطاع غزة.

ونوهت "زهران" أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، تجعلنا ننظر لما يحدث بشكل مختلف بشكل أكثر فعالية من أصحاب القرار، مؤكدة أن مصر دائمة ما تقف حائط صد للدفاع عن القضية الفلسطينية.