الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى فلسطينى: نتنياهو لا يهمه الأسرى الإسرائيليين

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "عميحاي إلياهو"، تشير على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفلسطين أجمع.

وأضاف المحلل السياسي، أن تصريحات وزير التراث "عميحاي إلياهو"، تتماشى مع فكر رئيس الحكومة نتنياهو، وهذا واضح بشكل كبير في الغارات المكثفة على سكان القطاع.

وأشار حرب، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو يريد أن يهجر الفلسطينيين بأي طريقة، وإجبارهم على ترك أراضيهم، وهذا المخطط الذي يريد نتنياهو وحكومته في الفترة المقبلة.

ونوه المحلل السياسي، أن حكومة نتنياهو، لا يهمهم الأسرى الإسرائيلين، ولكن ما يريده نتنياهو التنصل من فشله خاصة في يوم السابع من أكتوبر، والذي كشفه عسكريًا أمام شعبه.

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